«Больше не мусор»: более 1,5 тонн вторсырья отправлено на переработку в Тульской области

Тула, 22 февраля. В городе Новомосковске Тульской области прошел масштабный вывоз вторсырья (а это более полутора тонн) в рамках эколого-благотворительного проекта «Больше не мусор!» и акции «Крышка-крутышка».

Как стало известно ФАН, вторсырье можно было приносить в специальные пункты приема, также активное участие в проекте приняли школы и детские сады.

«На этот раз автомобиль с отходами был заполнен до предела», — отметили организаторы проекта.

В результате список собранного оказался более, чем внушительным: 150 кг пластиковых крышек, 160 кг ПЭТ-отходов, более 1300 кг макулатуры, 85 кг алюминиевых и жестяных банок. Все это отправлено на переработку.

«Эти отходы могли бы пойти на свалку, но этого не произошло. Теперь они снова отправляются в хозяйственный оборот. Важный момент еще и в том, что это реальная финансовая поддержка нуждающимся детям», — рассказал ФАН председатель председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Особая ценность проекта «Больше не мусор» и акции «Крышка-крутышка» в их благотворительной составляющей. Ведь средства за вторичное сырье будет перечислено в Новомосковскую общественную организацию "Феникс", которая помогает семьям с детьми-инвалиды.