Экономист Андрей Марголин объяснил, почему биткоин — это не перспективно

Еще вчера цена криптовалюты Bitcoin преодолела исторический максимум. Ее стоимость впервые превысила 58 тысяч долларов. А сегодня, в понедельник 22 февраля, цена самой популярной криптовалюты упала на 16%, максимально опустившись до 47,6 тысячи долларов.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин рассказал корреспонденту ФАН об обрушении Bitcoin на более чем 13%.

«Очень популярна точка зрения о том, что биткоин — это перспективно, можно заработать. Но я смотрю на эти вещи очень консервативно. Я не верю в биткоин, как и в любые валюты, которые не эмитируются государством. Если мы хотим сыграть на рынке, это возможно сделать, например, на росте курса акций, такая же штука возможна и с биткоином, и очень много людей заработали на этом очень хорошо», — рассказал Марголин.

Но взлеты и падения Bitcoin неизбежны, и стратегически нет веры в его долгосрочное присутствие на рынке и бесконечный рост курса, считает экономист.

«Я сам в биткоин не вкладываюсь, у меня ничего там нет, и я не собираюсь. Была еще в моей молодости старая песня: «Не изменится времени ход, но часто паденьем становится взлет» (строчка из песни группы «Машина времени» — «Право». — Прим. ФАН). Вот здесь что-то из этой оперы», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что вчера стоимость Bitcoin вновь обновила исторический максимум.