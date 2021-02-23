«JourФак Манукяна»: Зеленский и пустота

Владимир Зеленский с каждым днем выпускает все больше репрессивных указов под прикрытием СНБО. Он решил истребить всех своих политических оппонентов путем откровенного шельмования. В итоге президент Украины объявил государственным изменником популярного блогера Анатолия Шария. В отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, а также ряда других граждан, ввел персональные санкции за якобы финансирование терроризма. Об этом новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Маленькому тирану больше не нужны политические оппоненты. Похоже, Зеленскому приятнее оставаться фактически в пустоте, в кругу Порошенко и Тимошенко, которые уже никогда путем честных выборов не смогут вернуть себе былые позиции и государственные посты. Именно поэтому он решил устранить своих главных политических конкурентов — Виктора Медведчука и Анатолия Шария. Ввел персональные санкции за финансирование терроризма — и нет конкурента, обвинил второго в государственной измене — и поляна полностью зачищена. Однако Зеленский решил пойти еще дальше и устранил из игры сразу еще и Оксану Марченко. Долгие годы она оставалась надежным тылом Виктора Медведчука и никогда не помышляла о политике. Но теперь Марченко вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и становится плечом к плечу рядом со своим мужем. Она уже даже выпустила свое программное выступление и пообещала защищать украинский народ от «зеленой» диктатуры.

Сам Виктор Медведчук уже объявил санкции Зеленского репрессиями и, вероятно, теперь, когда у него развязаны руки, он сможет навязать новую игру действующей власти. Его супруга Оксана Марченко может стать символом борьбы за перемены на Украине и вторым фронтом их может начать поддерживать Анатолий Шарий. Ситуативный союз оппозиционных сил на Украине сейчас стал бы самым мощным оружием в борьбе против «зеленого» ига. Конечно, у Медведчука и Шария собственные интересы, каждый из них может стать в итоге президентом, но сейчас не время тянуть одеяло на себя. Они оказались в одной лодке. Зеленский их туда посадил. Придется выплывать вместе. Стоит отметить, что в бытность Петра Порошенко подобных действий по зачистке своих оппонентов не наблюдалось. Маленький тиран, похоже, решил всем вокруг доказать, что его образ в комедийном фильме, где он сыграл Наполеона, вовсе не выдуман. Владимир Зеленский окончательно оформил статус диктатора и запомнится автором немыслимых по размаху доселе на Украине политических репрессий за инакомыслие.