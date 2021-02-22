ОАЭ закупили для нужд полиции партию «Шаманов» у России

Москва, 22 февраля. Минпромторг России сообщил о подписании контракта с Объединенными Арабскими Эмиратами на поставку партии вездеходов «Шаман».

Натурный образец российского вездехода, укомплектованный для службы в качестве машины скорой помощи, был представлен на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая стартовала в столице ОАЭ 21 февраля и продлится до 25 февраля. Вездеходом уже заинтересовались ОАЭ, о чем сообщил в понедельник Минпромторг.

«Шаманы» уже поставляются в ОАЭ, первым был вездеход для полиции города Дубай», — указали в министерствае.

В комплектации для медиков вездеход с колесной формулой 8х8 оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, таким как электрокардиограф, аппарат ИВЛ и бактерицидный облучатель. Грузоподъемность машины осталась прежней — 1500 килограмм, на неплотном грунте это числе снижено до одной тонны. «Шаман» оснащен мощным двигателем Iveco в 146 лошадиных сил, а в салоне можно разместить девять человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что на выставке также дебютирует модернизированный российский танк Т-14 «Армата». Помимо него ряд новинок также предоставил концерн «Калашников».

Хотя мероприятие не обошлось и без локальных скандалов. Так, издание «Царьград» передало, что один случайный снимок, сделанный на открытии выставки, поставил в неудобное положение украинского вице-премьера Олега Уруского.