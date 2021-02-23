Ночной пожар в Пензенской области унес жизни двух человек

Пенза, 23 февраля. Поздней ночью в селе Кондоль Пензенской области произошло возгорание частного дома. В огне пожара погибли два человека, тела которых были обнаружены спасателями уже при разборе завалов. Соответствующей информацией с корреспондентом ФАН поделилась пресс-секретарь ГУ МЧС по области Анна Шупилова.

«Сообщение о пожаре поступило в 02:02. Горел деревянный дом площадью 50 квадратных метров. На борьбу с огнем привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава. При проливе и разборке конструкций обнаружено двое погибших: в 05:33 спасатели нашли женщину 1957 года рождения, а в 8:21 — мужчину 1986 года рождения. По факту возгорания проводится проверка», — уточнила Анна Шупилова.

Увеличение количества возгораний жилых помещений в период затяжных морозов, установившихся на территории региона, спасатели связывают с несоблюдением техники безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Ранее ФАН сообщал, что в результате страшного пожара в Подмосковье погибли два ребенка, одному из которых было всего несколько месяцев.