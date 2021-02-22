Минск готов перенаправить свои грузы с портов Прибалтики в российские гавани

, 22 февраля. Готовность обсудить возможность направления через порты России не только белорусские нефтепродукты, но и удобрения, выразил глава Минтранса республики Алексей Авраменко.

Минск готов в будущем перебросить поставки калийных удобрений, грузов лесного и машиностроительного комплексов с прибалтийских портов. На примере продукции с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) можно будет обкатать маршруты и обсудить вопрос в дальнейшей перспективе. Авраменко сообщил, что на данном этапе необходимо детально оценить российские портовые мощности.

Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о формировании в 2021–2023 годах перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах. Ранее республика направляла эти поставки через порты в странах Прибалтики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что надеется на восстановление автомобильного сообщения с Россией уже летом этого года. Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие железнодорожного пути между государствами. Лидеры стран проводят встречу в Сочи, регламента по продолжительности переговоров нет.