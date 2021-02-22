Президент РФ оценил «полупухляк» на горнолыжной трассе в Сочи

Сочи, 22 февраля. Президент России Владимир Путин проехал на лыжах по трассе в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По дороге к спуску на снегоходе Лукашенко вырвался вперед и приехал первым. Но на лыжной трассе его опередил российский президент.

После катания на лыжах президенты проехали на снегоходах. Проезжая мимо отдыхающих, Путин помахал им рукой. Он отметил, качество сочинской трассы и хороший снег для лыжников.

«Трасса мягкая, приятная. Снежочек мягкий. Полупухляк!» — подчеркнули президенты.

Сегодня в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. Александр Лукашенко сообщил, что практически все дорожные карты по сотрудничеству Москвы и Минска готовы к подписанию.

После катания на лыжах президенты вместе пообедали. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не присоединился к трапезе.