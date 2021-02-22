Кабмин ФРГ оценил слова Меркель о необходимости вакцинировать всех землян

Берлин, 22 февраля. Официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал высказывание канцлера Ангелы Меркель о необходимости привить от коронавируса всех жителей Земли.

Такое заявление Меркель сделала по итогам переговоров лидеров "Большой семерки". Пандемию удастся победить, когда все люди на Земле пройдут вакцинацию, считает немецкий канцлер. Чем дольше распространяется вирус, тем больше он мутирует. Не исключено, что он снизит эффективность существующих вакцин.

"Это наша заявленная политика, которую мы продвигаем в рамках "Большой семерки", Евросоюза, что вакцинация — это то, что происходит только в Северной Америке, части Азии и в Европейском союзе", — заявил Штеффен Зайберт.

Немецкие врачи дали прогноз относительно улучшения ситуации с распространением коронавируса в стране. В случае удачной реализации прививочной кампании активность COVID-19 удастся взять под контроль к осени 2021 года. Об этом заявил глава Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс.