Инвесторы теряют интерес к золоту на фоне восстановления мировой экономики

Москва, 22 февраля. Золотые активы набирали интерес среди инвесторов на фоне распространения коронавирусной инфекции в качестве защитного актива. Однако «золотой бум» подходит к концу.

Восстановление мировой экономики после пандемийных шоков давит на инвестиционную привлекательность драгметалла. За последние две недели стоимость золота упала на 4%. Сегодня одна унция на рынке стоит около 1770 долларов, что соответствует показателю ноября прошлого года.

Инвесторы начали распродавать золото: за последнее время было реализовано 40 тонн драгметалла, передает «Глас». Участники рынка уверены, что весь текущий год драгметалл будет терять инвестиционную привлекательность. Причиной такой тенденции станет давление восстанавливающейся экономики, где основная роль отведена массовой вакцинации от коронавируса и росту ставок ФРС.

Центральный банк Российской Федерации продал в январе 2021 года около 100 тысяч унций золота из международных резервов. Регулятор реализовал около 2–3 тонн драгметалла, передает Федеральное агентство новостей.