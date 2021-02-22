Биологи объяснили, по каким критериям комары выбирают свою «жертву»

Москва, 22 февраля. Комары чаще всего кусают людей, в поте которых присутствует запах молочной кислоты. Такое заявление сделали ученые на основе проведенных исследований.

Пот человека содержит аммиак, некоторые карбоновые кислоты, ацетон, сулькатон и другие вещества, однако именно запах молочной кислоты делает некоторых людей особенно «привлекательными» для комаров. Группа крови, оттенок кожи и недавно съеденные продукты также могут влиять на выбор этих насекомых, считают ученые.

Порядка трех тысяч видов комаров известно биологом, однако только некоторые из них предпочитают «охотиться» именно на людей. Кроме того, комары-самцы никогда не пьют человеческую кровь и кусают только животных.

Житель Тулы сообщил о целой стае комаров в городском заповеднике в самый разгар зимы. По словам россиянина, увиденные им насекомые внешне несколько отличались от привычных комаров своим крючковатым хоботком.