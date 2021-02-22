Генконсульство поможет вернуть на родину тело умершей в Египте россиянки

Каир, 22 февраля. Российские дипломаты прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки оформить документы, которые позволят осуществить транспортировку тела уроженки Екатеринбурга из Египта.

Как выяснил ФАН, российские дипломаты также оказывают информационные консультации.

Туристка приехала на зарубежный курорт в компании своего жениха из Великобритании, но им не удалось покинуть страну в намеченный ранее срок из-за наступившего на фоне пандемии коронавирусной инфекции локдауна. Тогда пара осталась в городе Хургаде, где у уроженки Свердловской области случился инсульт.

Позднее местные медики диагностировали у своей 41-летней пациентки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Родственники путешественницы хотели вывезти ее на самолете МЧС для дальнейшего лечения в России, но женщина скончалась в иностранном медицинском учреждении.