Кейт Миддлтон очаровывает собеседников приемами принцессы Дианы

Лондон, 22 февраля. Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон стала использовать в общении приемы знаменитой и ныне покойной принцессы Дианы, рассказал эксперт в области речи Джон Бриггс.

Герцогиня Кембриджская, как и другие члены королевской семьи, вынуждена часто произносить речи и в силу своих обязанностей общаться с незнакомыми людьми. Это требует от нее незаурядного ораторского мастерства.

Как рассказал Бриггс, супруга принца Уильяма нередко прибегает к техникам, которые использовала принцесса Диана. Так герцогине удается очаровывать собеседников и располагать их к себе.

«Кейт заняла позицию слушателя. Она аккуратно склоняет голову на одну сторону, так делала и мама принца Уильяма», — объяснил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что голос герцогини Кембриджской напоминает тембр голоса принцессы Дианы. Ее сын тоже не раз замечал эту особенность, передает Express.

Миддлтон вошла в королевскую семью 29 апреля 2011 года, когда вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II. Она родила принцу троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи.