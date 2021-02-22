Мишустин распорядился создать координационный центр кабмина

Москва, 22 февраля. Координационный центр кабмина сформируют для взаимодействия федеральных и региональных органов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, координационный центр кабмина будет согласовывать действия между федеральными органами власти и субъектами РФ при инцидентах.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты детям с тяжелыми заболеваниями. Всего на эти нужды за 2021 год правительство выделит 60 миллиардов рублей, передавало Федеральное агентство новостей.