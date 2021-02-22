Спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи в Ставрополье

Ставрополь, 22 февраля. Медики отправились на срочный выезд и застряли по дороге в лесу. Им помогли выбраться сотрудники местного спасательного отряда.

Бригада скорой помощи увязла в сугробе по пути на Холодные родники краевого центра, куда спешила к 43-летней больной местной жительнице. Женщина получила травму позвоночника и вызвала медиков. Однако автомобиль врачей застрял в лесу на бездорожье.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты. Они с помощью дополнительных средств вытащили застрявший в снегу реанимобиль. Медработники поблагодарили спасателей, после чего забрали пострадавшую и оказали ей необходимую помощь.

Похожий случай произошел в Иркутске. Там полицейские спасли дальнобойщика из снежного плена, сообщал ФАН.