Израиль свяжет месторождение газа «Левиафан» с СПГ-терминалами в Египте

Каир, 22 февраля. Работать над заключением крупного газового соглашения договорились министр нефти Египта Тарек аль-Мулла и министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

На встрече в Иерусалиме обсуждались перспективы развития регионального рынка газа, а также сотрудничество в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья. Стороны решили двигаться к реализации проекта, который позволит связать израильское газовое месторождение «Левиафан» с египетскими СПГ-терминалами через морской трубопровод.

Кроме того, Штайниц и аль-Мулла поддержали создание мощной объединенной энергетической инфраструктуры в регионе. Еще одной темой стала энергетическая независимость Палестины. Ее планируется достигать в том числе за счет разработки газового месторождения у побережья Сектора Газа и создания электростанции в городе Дженин.

Восточное Средиземноморье богато не только природным газом, но и нефтью. Сухопутные и морские резервы там оцениваются примерно в 3,7% всех мировых запасов черного золота, что приводит борьбе региональных игроков за контроль над этим ресурсом.