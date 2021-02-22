Раскрыта причина развода Канье Уэста и Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 22 февраля. В окружении модели и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказали о событиях, предшествовавших ее разводу с музыкантом Канье Уэстом. Конфликт между знаменитостями вспыхнул в 2018 году.

Два года назад Уэст сделал неоднозначное заявление по поводу темнокожего населения США. Он назвал рабство «выбором» людей, возмутив и ошарашив свою супругу. По словам инсайдера US Weekly, Ким потребовалось немало времени, чтобы оставить инцидент в прошлом.

В июле 2020 года рэпер вновь шокировал модель неожиданным признанием. Баллотировавшийся на тот момент в президенты артист публично рассказал о том, что уговаривал супругу сделать аборт. Упоминание детей вывело Ким из себя: она не хотела, чтобы они впоследствии прочитали одно из странных высказываний отца. Вскоре Уэст написал несколько твитов, в которых пожаловался, что жена хочет закрыть его в психбольнице.

По слухам, именно бизнесвумен подала на развод с артистом. Ранее стало известно, как музыкант переживает расставание с супругой. Похоже, он еще тешит себя надеждой помириться с женой.