Экономист Медведев: Треть населения России не в силах создать себе финансовую подушку

Российский политический деятель, финансовый омбудсмен, ученый-экономист Павел Медведев в интервью корреспонденту ФАН рассказал о необходимых условиях создания финансовой подушки, объяснил, на какой срок ее рассчитывать в период пандемии, а также назвал самый безопасный способ хранения отложенных денег.

Финансовой подушкой называют определенный объем накоплений, необходимых в случае серьезных затрат, отсутствия работы или для восстановления после тяжелой болезни. Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков считает, что финансовая подушка безопасности должна равняться шести-девяти среднемесячным доходам семьи, пишет агентство «Прайм».

Павел Медведев не согласился с такими цифрами, указав на сильную закредитованность россиян и на то, что поиски работы обычно не занимают столько времени.

«Теория основана на очень зыбких фактах, если говорить о России и пораскинуть, сколько среднестатистический безработный гражданин ищет работу. Оказывается, что пока не было коронавируса считалось, что за три месяца человек может найти работу, а за шесть месяцев с вероятностью почти 100%. Если у человека есть долги, например, ипотека, то считается, если он запасет средств на шесть месяцев жизни без дохода, это позволит ему кормить семью, платить по кредиту, иметь средства, чтобы пойти на биржу труда искать работу. Считается, что это хороший запас прочности, и дефолт практически невозможен. Но беда состоит в том, откуда взять этот запас прочности на шесть месяцев?» — поделился рассуждениями экономист.

По словам Павла Медведева, часть населения России, к сожалению, не имеет возможности откладывать определенный процент с дохода, чтобы сформировать «подушку безопасности». Во время пандемии, отметил экономист, сложно давать определенные цифры, насколько должно хватить отложенного запаса. Эксперт порекомендовал иметь финансовую подушку хотя бы на три месяца.

«Значительная часть граждан, треть населения точно имеет доходы такие, что откладывать нет совершенно никакой возможности. Следующая треть с хлеба на воду не перебивается, но удовлетворяет потребности в образовании, например, или тратит средства на развитие своих детей, им тоже откладывать не имеет смысла, тогда они будут представлять первую категорию. Ну а богатое население может откладывать такой процент дохода, какой посчитают нужным. Я бы советовал иметь запас на три месяца, если есть такая возможность», — считает Павел Медведев.

Собеседник ФАН советует хранить сбережения на вкладе. А если есть желание перевести средства в другую валюту, то нужно делать это осторожно и с расчетом на ликвидность.

«Держать денежный запас нельзя нигде лучше, чем на защищенном законом страхования вкладе. В какой валюте, это другой вопрос. Если вам эти деньги могут понадобиться в течение месяца, двух, трех, то лучше хранить в рублях. Если хранить в долларах или в евро, вы потеряете на разнице между курсами. Если вы откладываете на более долгий срок, имеет смысл большую часть накоплений вложить в доллар или евро, но при этом оставить часть в рублях. Не нужно класть все яйца в одну корзину. Всегда стоит задумываться, будет ли валюта ликвидна в дальнейшем. Если быстро понадобятся деньги, может оказаться, что рубли – это спасение», — резюмировал экономист.

Ранее ФАН писал об основных целях накоплений россиян. Чаще всего граждане откладывают средства на большие покупки: автомобиль, недвижимость и электронику, а также на финансовую подушку безопасности и «светлое будущее». Об этом сообщил «Сбер».