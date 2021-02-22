Кадыров высмеял «высосанную из пальца» шумиху вокруг фото с Уруским

Грозный, 22 февраля. Шумиха вокруг случайной фотографии с украинским вице-премьером Олегом Уруским была «высосана из пальца». Об этом заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Как стало известно, украинские «патриоты» развязали скандал в Сети из-за фотографии, на которой Олег Уруский запечатлен рядом с Кадыровым в выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже потребовал от подчиненного объяснений.

Глава Чечни иронично прокомментировал случившееся. По его словам, в Абу-Даби к нему подошел мужчина, чтобы передать секретную информацию государственной важности.

«Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — пошутил Кадыров.

Рамзан Ахматович подчеркнул, что до недавнего времени вообще не знал, кто такой Олег Уруский.

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Чечни передал наследному принцу Абу-Даби послание от президента РФ.