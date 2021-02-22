В США отмечают бум спроса на велосипеды

Вашингтон, 22 февраля. Американские розничные магазины столкнулись с дефицитом велосипедов, не справившись с резким ростом спроса.

Об этом стало известно из материала Forbes. Спрос на велосипеды "зашкаливает" во всех ценовых категориях, однако производители не в силах нарастить объемы на существующих заводах, чтобы удовлетворить такой ажиотаж. Кроме того, отмечаются трудности с доставками запчастей из Китая, заявил глава крупнейшего американского производителя велосипедов для масс-маркета Kent Арнольд Камлер.

«Положение все еще тяжелое», — говорит он.

Дефицит велосипедов на рынке США может продлиться до 2022 года. Однако бизнес Камлера находится в менее тяжелом положении, чем премиум-сегмент, где, по его словам, детали стоят дороже, а найти их сложнее. Управление компанией напоминает сейчас предпринимателю игру в «ударь крота»: после решения одной проблемы сразу появляется вторая.

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