Определено влияние микробиоты кишечника на здоровое старение

Вашингтон, 22 февраля. Микробиота кишечника влияет на долголетие. К такому выводу пришли американские ученые, в исследовании которых приняли участие более 9000 добровольцев в возрасте от 18 до 101 года.

Зарубежные специалисты изучили состав микробиоты кишечника, а также определенные генетические и фенотипические данные участников эксперимента. Чем старше человек, тем более уникален состав бактерий, живущих в его толстом кишечнике. Как правило, это касается людей старше 40 лет.

«Эти изменения начинаются примерно в 40-50 лет и связаны с определенными изменениями в крови, что позволяет предположить прямое влияние микробиоты на здоровье у пожилых», — отметил один из авторов исследования.

Микробиота кишечника одних пожилых людей стабильна, у других она может меняться. Состав бактерий становится уникальным у более здоровых мужчин и женщин. У тех, кто страдает какими-либо болезнями, сохраняется поддержание основных микробов. В будущем ученые намерены разработать тест по микробиоте, который поможет определить вероятных долгожителей.

Американским биологам удалось обнаружить главный фактор долголетия мозга. Ген FOXO3 способен замедлить старение стволовых клеток, заявили специалисты медицинского колледжа Корнельского университета. Они провели исследование совместно с сотрудниками Дьюкского университета.