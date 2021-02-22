Ани Лорак у зимнего окна сверкнула пышной грудью в кружевном белье

Москва, 22 февраля. Певица Ани Лорак поделилась фотографией, сделанной в морозный день. Звезда порассуждала о визуализации желаний и похвасталась пышной грудью, прикрытой теплым пледом.

На опубликованном снимке артистка сидит в кресле у окна и томно смотрит в камеру. Можно заметить, что на ней лишь кружевное белье, едва удерживающее пышный бюст. Она кокетливо укрывается пледом, не демонстрируя фигуру целиком и оставляя пространство для фантазий.

«В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты. Это очень важная часть жизни — нарисовать свое пространство, ведь все мы — художники», — поделилась мыслями знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от пикантной, но не пошлой фотографии Лорак. Они рассыпались в комплиментах под публикацией, отметив красоту, обаяние и сексуальность певицы.

«Шикарная!»; «Как всегда красавица»; «Невероятно красивая! Не могу наглядеться»; «Уютная и домашняя Ани»; «Вот это ножки!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Ранее поцеловавшие друг друга Ани Лорак и Сергей Лазарев вновь подогрели слухи о тайном романе. Фанаты уверены — между звездами что-то большее, чем дружба.