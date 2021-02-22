Группа Daft Punk сообщила фанатам о завершении карьеры

Париж, 22 февраля. Культовая французская группа распалась спустя 28 лет с момента основания.

Музыканты сняли и опубликовали видео, в котором дали понять поклонникам, что коллектив Daft Punk больше не существует. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы. На кадрах солисты электронного дуэта встречаются в пустыни, затем один из них дрожащей рукой запускает таймер с обратным отсчетом.

Через минуту после этого действия происходит взрыв, и на экране появляется надпись с годами существования группы 1993–2021. Последний ролик Тома Бангальтер и Ги-Мануэл де Омем-Крист назвали Epilogue (эпилог). За час с момента публикации его посмотрели более 300 тысяч раз.

В конце 2020 года французский дуэт представил расширенный саундтрек к фильму «Трон: Наследие», в который включил девять новых композиций. Все песни доступны на официальных музыкальных площадках.