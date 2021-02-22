Поклонская оценила требование Литвы о выплате компенсации за «советскую оккупацию»

Москва, 22 февраля. Оппоненты Российской Федерации пытаются набросать как можно больше требований в адрес страны. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Литовские политики Витаутас Ландсбергис и Раса Будбергите ранее заявили, что Москва «должна» Вильнюсу 800 миллиардов долларов за так называемый вред, нанесенный в годы «советской оккупации».

Наталья Поклонская считает, что похожие заявления в последнее время стали звучать все чаще. Это связано с отношением к России, Великой Отечественной войне, правде, а также к истории. Требования иностранных представителей будут с каждым разом увеличиваться, пока не выстроится нормальный диалог.

«Пока все усугубляется», — сказала депутат Госдумы РФ.



Парламентарий подчеркнула, что оппоненты России хотят набросать как можно больше требований и претензий в адрес нашей страны.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Поклонская прокомментировала решение суда в Киеве об отказе в переименовании Московского проспекта в честь националиста Степана Бандеры. По ее мнению, это адекватное решение.

В Литве ранее предложили заморозить «Северный поток — 2», передает НСН.