Difesa Online: северные провокации США обернулись жестким контрударом России

Рим, 22 февраля. Россия продемонстрировала Пентагону готовность блокировать доступ к американским военным объектам в Северной Европе, считают эксперты итальянского издания Difesa Online.

Ранее стало известно, что Пентагон перебросил в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Четыре самолета заступили на постоянное боевое дежурство. Машины базируются на аэродроме Орланд, куда также прибыли более 200 американских военнослужащих. Развертывание стратегической авиации у северных границ России — одно из первых геополитических решений администрации президента США Джо Байдена, передает «ПолитРоссия».

Позднее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, что стало ответом на провокации США в регионе.

«Сцены холодной войны начинают повторяться — российские стратегические бомбардировщики Ту-160 летают над Баренцевом и Норвежским морями», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что российские бомбардировщики пролетели вблизи Исландии, где расположен один из важнейших стратегических узлов НАТО. Аналитики уверены, что своими действиями Россия продемонстрировала США способность блокировать доступ американских военных в Северную Европу.

Ранее аналитики американского журнала The National Interest выразили уверенность, что сокрушительное поражение Польши в виртуальных учениях подтверждает, что Россия способна «разорвать НАТО пополам», передает «Царьград».