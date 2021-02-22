Спасатели эвакуировали с балкона в Екатеринбурге истекающего кровью мужчину

Екатеринбург, 22 февраля. Застолье на Урале закончилось поножовщиной. Раненый смог доползти до балкона, чтобы позвать на помощь.

Жители Свердловской области рассказали, что увидели окровавленного молодого человека и тут же позвонили в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спустили 23-летнего пострадавшего по тросу. После этого его экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями.

Позже потерпевший рассказал, что его ранил знакомый, с которым он распивал алкогольные напитки в квартире. В какой-то момент между приятелями разгорелся конфликт. В пылу ссоры злоумышленник схватил нож и ударил оппонента.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек. Он признался в содеянном. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Распитие алкоголя в Сочи обернулось смертью человека, сообщал ранее ФАН. Хозяин квартиры хотел продолжения банкета и не отпускал собутыльника домой.