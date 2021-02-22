Военный эксперт раскрыл состав российского армейского пайка и его аналогов

Москва, 22 февраля. Российский армейский паек был разработан с учетом всех возможных запросов военных и предоставляет им возможность чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Таким мнением поделился эксперт по оружию Павел Киселев во время конференции, которую в канун Дня защитника Отечества провела Медиагруппа «Патриот» совместно с Федеральным агентством новостей. Гости конференции обсудили актуальные темы и вопросы российских войск. Киселев рассказал о содержимом индивидуальных рационов солдат и сравнил его с иностранными аналогами.

В состав отечественного пайка включены мясо и фасоль, фрикадельки и гречневая каша, шпик, овощное рагу и фарш, паштет. Приятным дополнением к ним идут пакетики чая и кофе, сухие сливки, шоколад, галеты, яблочное повидло и клубничный концентрат. В набор входят посуда, столовые приборы, разогреватель и салфетки, биодобавки к пище и таблетки для обеззараживания воды, предусмотренные в пайке на случай, если военным придется нести службу в местах без доступа к чистой питьевой воде.

Киселев отметил, что почти идентичное содержимое и в украинских военных пайках. Итальянские военные не обходятся без пасты. В их довольно гурманский рацион включены и алкогольные напитки. Немецкие отличает национальная кулинарная гордость — колбаски. А вот американский паек удивил отсутствием хлеба, вместо них в ВС США приняты крекеры.

«Рацион армии США включает в себя миндальный пирог с маком (он же кекс), пакет сушеной и подслащенной клюквы, пряный яблочный сидр, смесь холодного чая с лимоном, пакет арахисового масла и много крекеров вместо хлеба. К основным блюдам относится паста с мясом и овощами в пряном томатном соусе. Присутствуют пакетики с кетчупом, солью и сахаром, а также жевательная резинка», — рассказывает спикер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в рационе российских военных могут появиться и отдельные высококалорийные пайки. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Язиков.

Поменяется и столовая посуда для военных. Издание «Царьград» передало, что по словам главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Сергея Нихельмана, солдаты перестанут «греметь алюминиевой посудой», когда ей на смену придет легкая и прочная пластмассовая.