Поп-музыка 80-х годов оказалась полезной для здоровья

Анкара, 22 февраля. Снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений оказалась способна поп-музыка 1980-х годов. К такому выводу пришли турецкие ученые.

Участниками исследования стали 1540 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Они прослушивали различные мелодии, а специалисты контролировали показатели артериального давления с помощью тонометров. Выяснилось, что лучшим жанром для успокоения и нормализации давления стала поп-музыка 80-х годов.

Добровольцы слушали песни в исполнении групп Pet Shop Boys, Duran Duran, Wham! и других. Частота сердечных сокращений у участников эксперимента снизилась на 36%. Вторым по эффективности оказался хэви-метал. Тяжелый рок снизил давление почти у 90% испытуемых. Уровень беспокойства в большинстве случаев повышают дабстеп, техно и рок 1970-х годов. Прослушивание мелодий способствует преодолению кризиса, считает психолог Надежда Акимова.