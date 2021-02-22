Вооруженные боевики похитили из зоопарка брата нигерийского министра

Бенин-Сити, 22 февраля. Правоохранители Нигерии ведут розыск Энди Эханире, которого похитили злоумышленники. Жертва является младшим братом главы минздрава страны Осаги Эханире.

По данным местных СМИ, родственник министра работает директором зоопарка. На дело боевики пошли с оружием. Они расправились с тремя охранниками-полицейскими и увезли Эханире в неизвестном направлении. ФАН также сообщал о нападении террористов на колонну ООН. В результате атаки погиб итальянский посол в ДР Конго.

В Москве сотрудники полиции отыскали гараж, где удерживали похищенных жителей Владимира. На жертв напали двое братьев, которые требовали от них 200 тыс. рублей, сообщал ФАН.