Россиян предупредили об опасности использования Clubhouse

Москва, 22 февраля. Новая американская социальная сеть представляет угрозу для россиян, поскольку не попадает под отечественное законодательство, заявил IT-специалист Владимир Зыков.

По словам эксперта, Clubhouse является стартапом, у которого пока небольшие возможности. Администрация ресурса не в состоянии проконтролировать утечку персональных данных юзеров. Плюс ко всему у Clubhouse нет русского интерфейса, а значит законодательство РФ не распространяется на приложение.

«Если что-то случится, то даже Роскомнадзор не сможет их вызвать на ковер и отчитать, наказать или как-то еще повлиять», — сказал Зыков.

IT-специалист подчеркнул, что граждане могут пострадать от использования приложения, и никто не будет отвечать за это, пишет «ПолитЭксперт».

Федеральное агентство новостей сообщало, что миллиардер Илон Маск пригласил президента РФ на разговор в Clubhouse.

СМИ ранее проинформировали о том, что хакеры смогли взломать соцсеть Clubhouse, передает НСН.