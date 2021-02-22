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Россиян предупредили об опасности использования Clubhouse

Россиян предупредили об опасности использования Clubhouse

Москва, 22 февраля. Новая американская социальная сеть представляет угрозу для россиян, поскольку не попадает под отечественное законодательство, заявил IT-специалист Владимир Зыков.

По словам эксперта, Clubhouse является стартапом, у которого пока небольшие возможности. Администрация ресурса не в состоянии проконтролировать утечку персональных данных юзеров. Плюс ко всему у Clubhouse нет русского интерфейса, а значит законодательство РФ не распространяется на приложение.

«Если что-то случится, то даже Роскомнадзор не сможет их вызвать на ковер и отчитать, наказать или как-то еще повлиять», — сказал Зыков.

IT-специалист подчеркнул, что граждане могут пострадать от использования приложения, и никто не будет отвечать за это, пишет «ПолитЭксперт».

Федеральное агентство новостей сообщало, что миллиардер Илон Маск пригласил президента РФ на разговор в Clubhouse.

СМИ ранее проинформировали о том, что хакеры смогли взломать соцсеть Clubhouse, передает НСН.

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