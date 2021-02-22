Проблемы с глазами могут указывать на развитие диабета

Москва, 22 февраля. Названы причины появления некоторых проблем со зрением. Оказалось, что они могут предупреждать о возможном диабете второго типа.

Самый распространенный симптом заболевания — это диабетическая ретинопатия, когда у человека происходит поражение сосудов сетчатки глазного яблока. Но ученые выяснили, что на первой стадии заболевание никак не дает о себе знать. Его можно определить лишь по небольшому снижению остроты зрения.

Врачи отмечают, что вместе с развитием диабета у человека обычно происходит нарушение восприятия цвета, а где-то он вообще пропадает, и появляются "пустые" участки. У некоторых возникает ощущение затуманенности, пишет издание Express. При таких симптомах стоит обратиться к врачу, чтобы провериться на диабет.

Некоторые колбасы содержат много пальмового масла и жира. Поэтому их постоянное употребление может привести к развитию диабета и ожирения, считают медики.