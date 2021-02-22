Киев движется по сценарию «плохого мира» в ситуации по Донбассу

Киев, 22 февраля. Украина придерживается позиции «плохой мир лучше, чем хорошая война» в отношении Донбасса, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решения по Донбассу, но не стал их оглашать. Журналисты поинтересовались у министра, как можно охарактеризовать засекреченные решения.

«Сейчас наш сценарий можно условно назвать «плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся», — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Москва обеспокоена возможным решением Киева урегулировать ситуацию в Донбассе силовым методом. Вашингтон продолжает оказывать Украине военно-техническую помощь, передавало Федеральное агентство новостей.

В свою очередь, в Совфеде призвали Украину не рассчитывать на США. Вашингтон не заинтересован в спокойной ситуации, ему нужно обострение, сообщала НСН.