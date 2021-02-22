Галкин и его дочь показали фанатам «настоящие танцы со звездами»

Москва, 22 февраля. Фанаты опубликовали видео, на кадрах которого телеведущий Максим Галкин танцует «страстное» танго с дочерью Лизой. Интернет-пользователи пришли в восторг от трогательного ролика.

Видео появилось на фан-странице знаменитой семьи в Instagram. Галкин с дочерью в домашних костюмах исполнили зажигательный танец, смеясь и дурачась. Действие происходило в одной из комнат особняка телеведущего и его жены, певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь.

«Папа с дочкой зажигают», — гласит подпись видео.

Поклонников очаровало видео из семейного архива. Они принялись осыпать отца и дочь лайками и комплиментами. Некоторые отметили артистизм Лизы, а другие восторженно высказались о Галкине.

«Это не папа, это счастье самое настоящее. Какая же замечательная семья, какие вы молодцы. Спасибо за то, что впускаете всех нас к вам в гости»; «Счастливые дети счастливых родителей»; «Лучшая пара сезона!!! Какие молодцы, любо-дорого посмотреть!»; «Шедеврально»; «Вот настоящие «Танцы со звездами»!!» — написали фанаты.

Ранее Лиза и ее брат Гарри показали пародию на поклонников знаменитого отца. Развеселившихся фанатов восхитили талант и непосредственность первоклашек.