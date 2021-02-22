В Крыму разрешился инцидент с замерзающей в своей квартире блокадницей

В квартиру Веры Павловой, жительницы поселка Приморский в Крыму, пришло тепло. Блокаднице помогли администрация Феодосии и неравнодушные люди.

Недавно внимание прессы привлекла блокадница Вера Павлова из поселка Приморский Феодосийского городского округа. Оказалось, что 85-летняя женщина живет без отопления уже 30 лет. Следственный комитет РФ по Крыму занялся проверкой этой ситуации.

Глава местной администрации Сергей Бовтуненко рассказал, что прекращение работы котельной завода «Море» вынудило людей установить автономные источники тепла, но у Веры Павловны такой возможности не было. Как выяснил ФАН, пенсионерка не одинока, у нее есть взрослые сын и внук. Но они по каким-то причинам не смогли решить вопрос с отоплением. Обращаться за помощью в органы власти пенсионерка прекратила несколько лет назад.

Однако благодаря огласке в СМИ усилиями администрации Феодосии помощь была оказана: в сжатые сроки были проведены расчет стоимости работ, обследование квартиры на предмет возможности подключения газового оборудования, поданы документы для получения техусловий. Также были найдены те, кто смог помочь финансово.

Сегодня Сергей Бовтуненко сообщил, что вопрос отопления уже решен.