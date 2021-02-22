Движение по МКАД ускорилось на 11% после запрета транзита грузовиков

Москва, 22 февраля. Движение по МКАД разгрузили за счет перевода транзитных большегрузов на альтернативные дороги, об этом сообщил московский дептранс. Скорость движения увеличилась на 11%.

Грузовики свыше 12 тонн были направлены на ЦКАД и трассы А-107 и А-108, ограничения продлятся до особого распоряжения, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Перевод большегрузов на альтернативные трассы обеспечил быстрое и безопасное движение в Москве и области. Впервые за долгое время на МКАД не случилось ни одной аварии за два дня с участием грузовика, говорится в сообщении. Снегопад не влияет на движение, отметили в ведомстве.

Загрузка магистралей, на которые были перенаправлены грузовые автомобили с МКАД, не изменилась, движение рабочее, несмотря на дополнительные две тысячи грузовиков. Перебоев с поставкой продуктов и других грузов не зафиксировано, ограничения касаются только транзитных большегрузов.

Автомобилистам напомнили, как правильно заводить остывший бензиновый двигатель. А еще лучше — отложить или отменить поездку на личном транспорте в морозы и снегопад, отмечает дептранс Москвы.