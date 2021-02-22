Никто из участников конфликта с таксистом в Магнитогорске не стал обращаться в полицию

Магнитогорск, 22 февраля. Сотрудники МВД Челябинской области не получали заявлений от участников ночной перепалки с участием водителя такси. Проверка по факту конфликта не проводится, сообщил источник ФАН.

Жители Магнитогорска сейчас обсуждают публикации, которые сделали в соцсетях две стороны. Сначала был опубликован анонимный пост, скорее всего, со слов пассажирки такси. Она утверждала, что водитель должен был развести людей по двум адресам. Все это было оговорено заранее, деньги заплачены сразу.

Водитель, как рассказала автор поста, высадил родственницу по первому адресу, а затем повез ее с семьей по «странному маршруту». Муж клиентки поинтересовался, почему они ездят кругами. В ответ таксист начал ругаться, потом остановил машину и потребовал покинуть салон. Сидевший в машине ребенок очень испугался агрессивного таксиста и стал плакать. Супруг попросил вернуть деньги, ведь заказ не был выполнен. Как только он вышел, водитель достал баллончик и брызнул струей газа в его сторону.

Автомобилист не остался в долгу и опубликовал запись с видеорегистратора. Участники конфликта действительно обсуждали маршрут, разговор был в мирном ключе. Затем голоса стали громче, появилась агрессия. Муж клиентки пообещал разбить очки таксисту. Ребенок в тот момент не плакал, а просил маму выйти из машины. Мать малыша заявила, что не выйдет, пока не получит сдачу. В дальнейшем семья покинула салон, а водитель уехал. В полицию так никто и не обратился.

В Перми осудили двух неадекватных мужчин, убивших водителя такси. Оба злоумышленника направлены на принудительное лечение, сообщал ФАН.