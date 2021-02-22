Баранец рассказал, как Великобритания собирается атаковать российские спутники

Москва, 22 февраля. Планы Лондона атаковать российские спутники с помощью истребителей Typhoon обречены на провал. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что Космическое командование Великобритании планирует провести учения, в ходе которых будет отрабатываться уничтожение «вражеских спутников». По данным британских СМИ, ведомство хочет отправить свои истребители Eurofighter Typhoon к «краю космоса», чтобы научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками», передает «ПолитРоссия».

Баранец отметил, что истребители Eurofighter Typhoon способны подняться на высоту 18 километров, однако этого недостаточно для борьбы со спутниками.

«Для того, чтобы поражать спутники, надо забираться гораздо выше – до них расстояние может быть и 200, и 300 километров. Теперь представьте себе, спутник в диаметре метр летит с бешенной скоростью. Кто придумал такие технологии, что с самолета можно запустить ракету, которая бы поразила его на высоте 200 километров? Это все бравада», — уверен эксперт.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза приняли план действий, который предполагает усиление связей между гражданской, военной и космической промышленностью. При этом в рамках данной программы будет реализован ряд проектов, которые предполагают создание космического интернета и системы контроля движения на орбите.

При этом в середине февраля 2021 года Россия анонсировала создание нового самолета, основным предназначением которого будет радиоэлектронная борьба. При необходимости он может вывести из строя оборудование американских военных спутников. Предположительно, летательный аппарат получит название «Порубщик-2», передает «Царьград».