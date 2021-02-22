Константин Косачев раскритиковал позицию Лондона по правам человека

Москва, 22 февраля. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил позицию британских властей по поводу защиты прав человека в разных странах мира.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о намерении обратиться к ООН с призывом принять меры в связи с нарушениями прав человека в России и некоторых других странах.

«Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании», — заявил Косачев.

Сенатор считает, что Великобритания не имеет морального права и авторитета, чтобы поднимать этот вопрос на международной арене.

Ранее Константин Косачев оценил антироссийские планы Украины и Евросоюза. Он упрекнул Брюссель и Киев в попытке разрушить отношения России и ЕС, писала НСН.