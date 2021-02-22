Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Константин Косачев раскритиковал позицию Лондона по правам человека

Константин Косачев раскритиковал позицию Лондона по правам человека

Москва, 22 февраля. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил позицию британских властей по поводу защиты прав человека в разных странах мира.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о намерении обратиться к ООН с призывом принять меры в связи с нарушениями прав человека в России и некоторых других странах.

«Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании», — заявил Косачев.

Сенатор считает, что Великобритания не имеет морального права и авторитета, чтобы поднимать этот вопрос на международной арене.

Ранее Константин Косачев оценил антироссийские планы Украины и Евросоюза. Он упрекнул Брюссель и Киев в попытке разрушить отношения России и ЕС, писала НСН.

Новости партнеров