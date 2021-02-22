Баранец раскритиковал НАТО за попытку «пропитать мозги» болгар русофобией

Москва, 22 февраля. Виктор Баранец назвал попытку ввести в болгарских школах уроки патриотизма и военной подготовки проектом НАТО по «пропитыванию мозга» болгар «антироссийским ядом».

Болгарское министерство образования выдвинуло инициативу по внедрению в школьную программу уроков патриотизма и военной подготовки. Однако неоднозначный проект подняли на смех в болгарских социальных сетях и начали строить предположения, к какой войне и с кем именно София намерена готовить школьников. По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, инициатива болгарского парламента была выдвинута словно по методичке НАТО, которая предписывает как именно «пропитать мозги антироссийским ядом» гражданам.

В беседе с изданием «Царьград» обозреватель заметил, что София ведет антироссийскую политику с момента вступления в Альянс в 2004 году, и не сложно догадаться, что на уроках патриотизма юным болгарам будут внушать, что Россия — «агрессор».

«Идеологи НАТО следят не только за тем, чтобы болгарская армия создавалась по лекалам Альянса. Но и за тем, чтобы мозги болгар были пропитаны антироссийским ядом», — подчеркнул обозреватель.

Однако сами болгарские интернет-пользователи раскритиковали министерство образования и сомнительную инициативу, отметив, что воевать с Россией они не намерены, цитирует Федеральное агентство новостей.