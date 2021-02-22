Бородину заподозрили в покупке медали для старшей дочери

Москва, 22 февраля. Телеведущая Ксения Бородина похвасталась победой старшей дочери Маруси на соревнованиях по художественной гимнастике. Фанаты заподозрили, что медаль на самом деле «купленная».
Бородина опубликовала в Instagram несколько кадров с турнира «Московская зима».
«Моя доченька! Поздравляю, горжусь! Первое место» — написала она в посте.
Спортивными достижениями похвалился и муж телеведущей Курбан Омаров
«Еще одна победа в нашу копилку. Урожайная выдалась неделя», — написал он в своем аккаунте в социальной сети.
Многие фанаты, обрадовавшись успехам девочки, стали поздравлять ее семью со свершением. Дочери Бородиной пожелали не терять запал и достигать новых высот.
Нашлись однако и те интернет-пользователи, которые решили, что девочка обязана победой своей знаменитой матери и ее деньгам. Кроме того, некоторым показалось, что Бородина отретушировала снимки дочери, «вытянув» ее тело.
«Сколько стоит медалька?»;
«Поздравляем! Ну зачем так вытягивать людей с помощью фотошопа?» — написали они.
Старшая дочь Бородиной учится в элитной подмосковной гимназии, которую посещают дети звезд российского шоу-бизнеса, например юмористов Михаила Галустяна и Гарика Мартиросяна. По некоторым оценкам, обучение ребенка обходится телеведущей примерно в 700 тысяч рублей в год.