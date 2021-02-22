Аллерголог рассказал о «несуществующей» аллергии на холод

Зима в этом году выдалась холодной и снежной, многие люди стали обращаться к аллергологам с жалобами на покраснения, сыпь и шелушения на своей коже.

Корреспондент ФАН поговорил с врачом-аллергологом Георгием Викуловым и узнал, как правильно определить аллергию на холод, а также он рассказал, как ее можно предотвратить.

«Аллергии на холод не бывает, есть псевдоаллергия на мороз и холод. Проявляться она может по-разному: это могут быть отеки, крапивница или токсико-аллергическая реакция на коже в виде дерматита», — рассказал эксперт.

Он добавил, что каждый конкретный случай — индивидуален, и врачи разбираются по-разному.

«Многие препараты могут предотвращать развитие такой реакции. Правильная одежда по погоде также может предотвратить появление псевдоаллергии. Она не может развиваться на морозе. Аллергия — это всегда реакция на белковое природное вещество», — объясняет Викулов.

Аллерголог рассказал, что псевдоаллергическая реакция (крапивница) также возникает из-за вибрации, солнца, нагревания.