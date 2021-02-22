Сезонность продуктов могла повлиять на рост их стоимости в России

Москва, 22 февраля. Старший эксперт Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Жаворонков объяснил рост стоимости большинства продуктовых товаров в России сменой сезона.

C наступлением летнего периода некоторые продукты питания подешевеют. Об этом экономист рассказал в разговоре с корреспондентом Ura.ru.

«Часть продуктов обладают ярко выраженной сезонностью», — объясняет он.

Речь идет о плодоовощных товарах, фруктах и зерне, уточнил Жаворонков, добавив, что если речь идет о первых двух категориях продуктов, то цены на них способны меняться в разы. К примеру, помидоры не могут зимой стоить столько же, сколько и летом, считает эксперт.

Своим мнением с изданием поделился и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Он уверяет, что рост цен на рынке был вызван падением доходов населения и ростом спроса на недорогое продовольствие.

Российские ретейлеры в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказали, кто может стоять за увеличением стоимости продуктов. Поставщики в течение последних месяцев пытаются заметно повышать цены, поделился консультант по розничной торговле Сергей Илюха.