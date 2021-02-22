Автомобили Skoda и Hyundai впервые попадут под «налог на роскошь» в России

Москва, 22 февраля. Двенадцать новых моделей могут оказаться в списке Минпромторга РФ, где перечислены «роскошные» автомобили, облагающиеся повышенным транспортным налогом.

Налог на машины дороже 3 млн рублей был введен в 2014 году. Тогда под него попадали премиальные и люксовые марки, но с тех пор цены сильно выросли, поэтому в перечень включается все больше моделей, относящихся к массовому сегменту.

В апреле к ним присоединятся, например, Skoda Kodiaq и Skoda Superb (в комплектации Laurin&Klement), Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe (в комплектации 5 AT 4WD High-Tech), KIA Sorento (в комплектации 2.2 D DCT AWD), Toyota Fortuner и другие. Их владельцам придется умножить стандартный транспортный налог по мощности на специальный «роскошный» коэффициент в зависимости от года выпуска. Стоит отметить, что продукция Skoda и Hyundai прежде еще не облагалась таким налогом в России.

Минувшей осенью Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла слухи о повышении налога на машины, стоимость которых составляет менее 3 млн рублей.