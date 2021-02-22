Арзамасова не смогла сдержать слез во время поздравления мамы с днем рождения

Москва, 22 февраля. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова не смогла сдержать слез, поздравляя маму Юлию с днем рождения. Поклонники актрисы присоединились к теплым словам.

Актриса обязана маме своей карьерой. В кино будущая звезда стала сниматься в четыре года, а параллельно занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. Мать разместила на одном из сайтов фото и резюме дочери, после чего ей позвонили из Московского театра эстрады и пригласили на кастинг. Так Арзамасова получила главную роль в мюзикле «Энни».

Девушка очень близка с матерью. Во многом на их отношения повлияла смерть отца и мужа.

«Невероятный мой друг, мое вдохновение! Стойкий «маленький солдат» любви! Ты одна стоишь огромной армии! С днем рождения тебя! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой!!! Я люблю тебя до неба!!!» — написала артистка в Instagram.

В Stories Арзамасова опубликовала видео, на кадрах которого, вытирая слезы, благодарит маму за помощь и поддержку. Актриса подготовила в качестве подарка огромный букет.

Арзамасова призналась, что сейчас наконец чувствует себя счастливой. В конце прошлого года она вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха.