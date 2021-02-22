Рабочие места и рост производства: в Саратове хотят построить индустриальный парк

В социальных сетях прошло голосование по поводу необходимости создания в Саратове индустриального парка. Данный вопрос первым поднял спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По итогам опроса за появление нового промышленного объекта проголосовали около 85% участников.



Индустриальный парк — специальная территория для размещения разнообразных производственных мощностей. На подобной площадке могут вести работу сразу несколько промышленных предприятий, не связанных друг с другом. Парки могут создаваться как «в чистом поле», так и функционировать на основе бывших крупных заводов.



Инженер Валерий Панюков рассказал корреспонденту ФАН, что создание промпарков — современное решение, которое быстро набирает популярность на территории России.

«Приятно видеть, что кто-то беспокоится о саратовской промышленности. Индустриальные парки — явление в мировой практике далеко не новое, но популярное, а в России они только набирают обороты. Создать их с технической точки зрения не очень сложно, главное — правильно продумать «географию» парка и подвести надежные коммуникации. План вам нарисует за несколько дней любой толковый специалист. Но экономическая сторона намного сложнее. Точного рецепта, как сделать подобный парк успешным, вам никто не даст. Однако начинание благое», — подчеркнул специалист.

В чем заключаются плюсы промышленного парка для предприятий, которые могут там разместиться? Главное — наличие готовой инфраструктуры. Не нужно с нуля строить собственный завод или сборочный цех, подводя к нему целый «букет» дорогостоящих коммуникаций: достаточно просто арендовать площадь в промпарке и создать там необходимые мощности. Вода, канализация, электричество и все остальное будет уже подключено, причем, благодаря кооперации, будут обходиться арендаторам значительно дешевле.



Как правило, члены индустриальных/промышленных парков получают налоговый вычет и другие послабления. Государство заинтересовано в появлении новых предприятий и приветствует появление в промпарке новых участников. Бюрократическая волокита тоже будет радикально сокращена, что является еще одним большим плюсом, особенно для молодых компаний, которым нельзя терять время на бумажные проволочки.

«Вопрос коммуникаций — один из самых главных для любого крупного предприятия. Если юридические проблемы являются трудными, но решаемыми, то согласовать подключение условного электричества — нереально сложная задача. Да и цены там пугающие: на «доводку» газа или света могут уйти огромные суммы, которых может попросту не найтись», — рассказал корреспонденту ФАН бизнесмен Владимир Сидоров.

Регион тоже получает от промпарков серьезную выгоду. Как правило, создание подобных объектов дает толчок производству, с которым у Саратовской области в последние годы наблюдаются большие проблемы. Вырастет и уровень занятости населения: помимо работников предприятий-арендаторов, у индустриальных парков есть собственный штат. Административный отдел, охрана, технические работники — численность сотрудников составит как минимум несколько десятков человек.



Как видно из результатов опроса, в целом жители области приветствуют создание промышленных парков. Слесарь Виталий Терентьев подчеркнул, что производственная ситуация в регионе сейчас плачевная.

«Сами видите, что происходит. Заводы закрываются один за другим, причем даже работающие на нашу оборонную промышленность. Люди оказываются на улице, предприятия разбирают на металлолом. Конечно, положение лучше, чем в 90-х годах, но все равно грустно. Если индустриальный парк будет сделан по уму и арендаторы получат всю возможную помощь — наш регион начнет подниматься с колен. Пора бы вспомнить, что в Саратовской области не только хлеб умеют выращивать», — отметил Виталий.

Саратовцы, которые не желают появления большого производственного кластера, в первую очередь переживают за экологию. По словам многодетной мамы Елены Трефиловой, она не хочет «дышать дымом».

«Зачем нам этот парк индустриальный? Все построят опять рядом с городом. У нас и так иногда дышать нечем, в области есть опаснейший объект — АЭС. Так еще и в Горном будут перерабатывать отходы. Хочется, чтобы дети дышали чистым воздухом, а не дымным выхлопом с заводов. Никогда не проголосую в поддержку такого парка», — резюмировала Елена.

Несмотря на сомнения некоторой части жителей, индустриальный парк должен стать производственным прорывом для Саратова. Возможные «угрозы экологии» не имеют под собой серьезной почвы. Напомним, ранее ФАН делал репортаж про строящийся экотехнопарк в Горном: эксперты отметили, что предприятие будет приносить природе пользу.