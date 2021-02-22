Это буржуазное кино: режиссер фильма «На скорости» Павел Игнатов о своей картине

Режиссер сериала «Кадетство», фильмов «Самый длинный день» и «Военный корреспондент» Павел Игнатов снял семейную сказку о столичном подростке Артеме, жаждущем скорости и приключений. Среди популярных артистов в картине снялись Владимир Стеклов и Кирилл Каганович, а главная роль досталась молодому актеру Денису Нурулину.

В интервью корреспонденту ФАН Павел Игнатов рассказал, что вдохновило его на создание картины, как проходил кастинг на главные роли, почему съемки решили провести под Ростовом, кто стал прототипом главного героя.

— Павел, с чего началась история «На скорости»? Вы брали за основу какую-то реальную историю?

— Эта история целиком придумана, но на основе нашего жизненного опыта. Продюсер Светлана Иванникова подошла ко мне с идеей сделать детское кино, желательно близкое к сказке. Тема детского кино мне и Свете очень близка. Понятно, что наши любимые фильмы — Ролана Быкова, хотелось бы что-то в этом ключе сделать для наших детей. Я сам уже папа, у меня трое детей.

Ниша детского, семейного кино не занята. [Редко бывает, что] действительно можно пойти на фильм, чтобы мама, папа и дети пошли в кино и им было интересно. Родители посмеялись над чем-то своим, несмотря на какой-то сюжет, экшн и прочее, поняли, о чем это. Чтобы абсолютно было понятно, что не будет эротических сцен, сцен насилия. Вот такое кино. И мы вот такое кино придумали.

Пятилетним интересно, что происходит с девятилетними, а девятилетним, скорее всего, интересно то, что [происходит] в районе 20. Мы говорим, что у нас фильм детский, но он детский относительно, потому что первая любовь у всех, наверное, была чуть ли не в первом классе школы. Когда мальчики говорят девочкам, что донесут их портфели — это же относится к первой влюбленности. И почему мы говорим про сказку? Потому что в сказке добро всегда побеждает зло — самая четкая прозрачная мораль. <...> Сказка — такой сложный, но при этом очень простой и доступный для всех жанр. Поэтому мы в этом направлении работаем и в дальнейшем хотим на детском кино специализироваться и снимать для детей.

— А как вы думаете, с каким настроением будут выходить зрители из зала? Есть ли в этом фильме история объединения поколений?

— Есть, 100%, главное — для детей понимать, что жизнь после 60 тоже существует, что дедушки — тоже живые люди. Они абсолютно настоящие и им тоже интересно жить. Вот наш дед — именно такой человек, то есть он в душе очень молодой человек.

— Главную роль, роль дедушки, сыграл Владимир Стеклов. Интересно, сразу ли вы подумали о нем, когда у вас был сценарий? Или был кастинг?

— Три претендента, которые у меня были, это три великих русских артиста, среди них Владимир Стеклов. Каждый из них мог сыграть эту роль, они абсолютно близкого типажа, то есть это очень крепкий, сильный мужчина, именно мужчина, а не дедушка. С Владимиром Стекловым я работал в первом своем фильме, студенческом, еще в 1999 году, это фильм Александра Велединского «Ты да я, да мы с тобой». Я работал ассистентом оператора и там познакомился с Владимиром Стекловым, а второй раз я работал со Стекловым, когда снимал сериал «Кадетство». Я работал там как режиссер. В этом фильме снимался еще один кандидат на эту роль, но я не назову его фамилию, но они при этом оба друга.

На роль такую пробовать артиста, искать его — нет смысла. Его можно только назначить. Ну, и [важно], чтобы человек согласился, заинтересовался сниматься у меня. Это было для меня самое главное. Так как я автор сценария, я все точно понимал и писал именно под такого человека реплики, поступки. Мы, в принципе, понимали, что Владимир Александрович — вот именно такой дед. В чем-то мы совпали, и он тоже говорил, что у него есть и внуки, и дети. Ему это близко.

— 2020 год был очень тяжелым для киноиндустрии, и не только для нее. Повлияла ли пандемия на процесс съемок?

— Мы начали ровно до. Мы начали, потом доснялись и начался тяжелый период пандемии. В это время мы занимались монтажом, озвучанием и всем таким. Артисты старше 65, они могут не приехать на площадку сейчас даже — вот это все мы хлебнули, но, к счастью, это не коснулось съемок. Дальше — наше ожидание от проката... К счастью, сейчас сняли такие ограничения жесткие. Еще месяц назад было 25% от зала (речь идет о наполняемости кинозалов. — Прим. ФАН), сейчас — 50, по-моему. Мы надеемся, что зрителям будет полегче.

— Где проходили съемки?

— Под городом Ростов есть частный картодром. Там крупный бизнесмен тренировал своего сына, он готовил его чуть ли не в «Формулу-1» — парень стал чемпионом страны по картингу, и отец вложил деньги в картодром. Они семьей приняли решение и построили картодром уровня чемпионата мира. Прототип такого человека существует в реальности, но он несколько моложе. На этой трассе проходят чемпионаты страны, проходят тренировки. Там есть гостиница, зона для проживания, прекрасные трибуны, совершенно фантастический асфальт, который там заливал какой-то итальянский специалист, — все это у нас в России. И мы просто ее увидели, и мы поняли, что это должно быть так. Все-таки это под Ростовом, а у нас история не про столичный город.

Все-таки Ростов — столичный, хочешь не хочешь. Наши города-миллионники — города со всеми признаками столиц. А этот картодром располагается немножечко в стороне все-таки. Он абсолютно современный и при этом находится в сельской местности. Наша история совпала, что наш герой живет и работает вот в таком вот чудном месте, а так как мы говорим, что это сказка, то все обстоятельства случайно похожи на жизнь. Мы еще снимали ростовских артистов, мы их снимали очень много и на юге России — совершенно фантастические актеры, которые достойны настоящих главных ролей. Было очень комфортно работать в этом регионе.

Первыми картину «На скорости» увидели жители Ростова, премьера прошла 20 февраля. Широкомасштабный показ фильма в Ростовской области начнется 23 февраля, а по всей России — 25 февраля.