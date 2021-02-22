Неравнодушные жительницы Сочи вытащили из воды обессиленную собаку

Сочи, 22 февраля. Небезразличные прохожие из Краснодарского края спасли жизнь тонущему псу. Он не справлялся с течением и был близок к тому, чтобы сдаться.

Питомец угодил в воду на Ривьерской набережной и безуспешно пытался выбраться на сушу — мешали высокие берега. К счастью для бедолаги, среди очевидцев нашлись две неравнодушные девушки. Из подручных средств они смастерили петлю, при помощи которой вытащили хвостатого.

Одна из спасительниц прыгнула в воду и помогла животному забраться в тканевую «люльку», а вторая помогла вытащить собаку на берег. Сообщается, что пес долгое время боролся с сильным течением и был близок к тому, чтобы сдаться. Операцию по спасению сняли на видео и выложили в Сеть — многие пользователи уже успели оценить храбрость южанок.

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