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Неравнодушные жительницы Сочи вытащили из воды обессиленную собаку

Неравнодушные жительницы Сочи вытащили из воды обессиленную собаку

Сочи, 22 февраля. Небезразличные прохожие из Краснодарского края спасли жизнь тонущему псу. Он не справлялся с течением и был близок к тому, чтобы сдаться.

Питомец угодил в воду на Ривьерской набережной и безуспешно пытался выбраться на сушу — мешали высокие берега. К счастью для бедолаги, среди очевидцев нашлись две неравнодушные девушки. Из подручных средств они смастерили петлю, при помощи которой вытащили хвостатого.

Одна из спасительниц прыгнула в воду и помогла животному забраться в тканевую «люльку», а вторая помогла вытащить собаку на берег. Сообщается, что пес долгое время боролся с сильным течением и был близок к тому, чтобы сдаться. Операцию по спасению сняли на видео и выложили в Сеть — многие пользователи уже успели оценить храбрость южанок.

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