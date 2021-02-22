Елена Драпеко вспомнила о человечности ушедшей из жизни Екатерины Градовой

Москва, 22 февраля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко принесла соболезнования родным Екатерины Градовой, а также вспомнила удивительную человечность актрисы.

Артистка запомнилась, в первую очередь, как исполнительница роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Звезда не только продемонстрировала свой несомненный актерский талант, но и раскрыла в этом образе свою истинную сущность, уверена Драпеко.

«Замечательная работа, очень серьезная, человеческая. В ней было столько доброты, теплоты, несмотря на то, что она играла стальную разведчицу. В этой роли проявилась вся сущность Кати», — отметила зампредседателя комитета Госдумы в беседе с Nation News.

Градова ушла из жизни 22 февраля, на момент смерти ей было 74 года. Дата и место похорон пока неизвестны.

Актриса Татьяна Васильева ранее заявила, что роль радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» была губительной для Екатерины Градовой, несмотря на то, что принесла ей славу. Другая коллега звезды советского кинематографа Валентина Теличкина рассказала, как Градова покоряла режиссеров и актеров не только своей игрой, но и неутомимой страстью к профессии, пишет «Вечерняя Москва».