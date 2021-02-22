Автомобилисты в Екатеринбурге не поделили дорогу и устроили драку

Екатеринбург, 22 февраля. Движение на развязке ул. Серафимы Дерябиной и Объездной дороги было парализовано из-за потасовки. Ее устроили несколько водителей.

Инициатором конфликта, по словам очевидцев, стал водитель Lada XRAY. Ему не понравилось, что его якобы подрезал мужчина на автомобиле ВАЗ-2114. Два участника движения вышли из машин, чтобы решить вопрос. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Пока мужчины разбирались, движение на перекрестке остановилось. После выяснения отношений, мужчины разошлись и освободили дорогу.

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