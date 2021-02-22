СК: найденный в Волгограде во льду труп без головы и рук могли обглодать животные

Волгоград, 22 февраля. На трупе, найденном во льду в Тракторозаводском районе Волгограда, не обнаружено следов насилия. В СК считают, что голову и руки могли обглодать животные, сообщил источник ФАН.

Труп без конечностей и головы обнаружил один из рыбаков. По предварительным данным, тело там находилось довольно давно. На трупе отмечены характерные гнилостные повреждения.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства смерти гражданина и его личность. Труп направлен на исследование, в ходе которого эксперты выяснят, что стало причиной гибели мужчины.

Пользователи соцсетей не исключили, что труп могли обгрызть собаки.

В Кемеровской области собаки растерзали малыша. Бабушка позвонила дочери и попросила прощения за то, что не уследила. Затем она ушла из жизни, сообщал ФАН.