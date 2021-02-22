Житель Новосибирской области уволился с работы и пропал

Новосибирск, 22 февраля. Полиция ищет 35-летнего жителя региона, который работал по найму в Коченевском районе. После увольнения горожанин внезапно пропал.

По словам коллег исчезнувшего, мужчину перестали устраивать условия труда и проживания. Однако после своего отъезда в конце января сибиряк до дома так и не добрался, он до сих пор не выходит на связь.

Рост пропавшего 182 сантиметра, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы, темно-карие глаза. В день исчезновения он был одет в зимний рабочий костюм цвета хаки, черные кожаные ботинки и черную шапку. Поисками мужчины занимают правоохранители и волонтеры.

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